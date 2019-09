О неэффективности мер по давлению, в частности, сказал министр обороны ИРИ бригадный генерал Амир Хатами. Его высказывания приводят иранские СМИ. Подчеркнув растущий потенциал Тегерана в оборонной сфере, министр сообщил: иранское руководство приобрело такую ​​мощь, которая заставила американцев отказаться от активных действий военного характера. В тот же день, 30 сентября, власти ИРИ сообщили о получении послания от саудовского руководства, переданного через третью страну. Официальный представитель иранского правительства Али Рабии сообщил, что президент ИРИ Хасан Рухани получил соответствующее письмо. Рабии не уточнил, что конкретно содержалось в послании, но заявил: «Если Эр-Рияд готов к изменениям своей политики, то Иран приветствует это».

О том, на что готова саудовская сторона, можно было понять из интервью саудовского принца Мухаммеда ведущей американского CBS News Норе О'Доннелл. Разговор с наследником саудовского престола оставил впечатление, что он пытается оправдаться за «молчание» в связи с атаками, которые произошли в ночь на 14 сентября против двух крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Принц сказал, что Саудовская Аравия — размером почти с континент, и для неё исходит опасность отовсюду.

Почему принц сказал только о беспилотниках, хотя атака была скомбинированной и включала в себя ракеты, остаётся загадкой. Впрочем, если характер произошедшей в ночь на 14 сентября диверсии принц обошёл фигурой умолчания, то её значение для мировой экономики он преувеличил. По его словам, атака поразила «сердце глобальной энергетической отрасли» и поставила под угрозу 5,5% мировых поставок чёрного золота. Мухаммед отметил: если мир не предпримет решительных действий для сдерживания Ирана, последует только дальнейшее обострение: поставки нефти будут прерваны, а цены на неё подпрыгнут до невообразимо высокого уровня. Было ощущение, что принц пытается апеллировать к своим более могущественным союзникам, от которых во многом зависит, будет «наказан» Иран или нет.