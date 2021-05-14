Электричество отключилось во всём городе Газа после серии взрывов

https://static.news.ru/photo/045702dc-5683-11ea-b3c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После серии взрывов во всём секторе Газа пропало электричество. Об этом сообщает РИА Новости.

В последнее время израильская армия не сообщала о возможных ударах. Однако известно, что ракеты, выпускаемые с территории сектора Газа, часто падают на той же стороне.

Удар по 15-этажному зданию, в котором находились офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, нанесли израильские ВВС. По словам израильских военных, примерно за час до инцидента они спрашивали об эвакуации, но никто не захотел это делать. Израиль объяснил удар тем, что в здании якобы находился разведывательный штаб движения ХАМАС, который использовал работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава.

По имеющимся данным, в результате обстрелов в Израиле погибли 8 мирных граждан и один военный. Палестина после обстрелов Израилем потеряла 145 человек, ещё около тысячи ранены.

Ранее президент США Джо Байден призвал Палестину прекратить обстрел Израиля.