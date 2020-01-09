https://static.news.ru/photo/2462a4ce-32d3-11ea-976d-fa163e074e61_660.jpg Олег Барабанов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов считает, что предположение о внешних причинах падения украинского самолёта в Тегеране способно увеличить давление на Иран.

Начинает активно раскручиваться версия, что крушение украинского самолёта произошло не по внутренней технической причине, а было следствием взрыва, произведённого ракетой, непонятно кем запущенной, — цитирует эксперта ТАСС.

Барабанов также отметил, что рост популярности этой версии будет играть психологическое значение в дальнейших взаимоотношениях с Ираном. Также, по мнению эксперта, атакам со стороны Тегерана может подвергнуться ОАЭ.

Если вывести Ирак за скобки, ближайшие к Ирану американские базы находятся в Катаре и в Турции. Но с этими двумя странами у Ирана достаточно конструктивные отношения. Противник Ирана в исламском мире — это Саудовская Аравия и поддерживающие её Объединённые Арабские Эмираты, — добавил эксперт.

NEWS.ru сообщал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства генерала Сулеймани. Ответственность за смерть взяли на себя США. В ответ на этот акт Иран нанёс несколько ударов по американской военной базе.