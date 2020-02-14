Китайский коронавирус COVID-19 добрался до Африки. Египет стал первым государством континента, где зафиксировали случай заражения.
Министерство здравоохранения и народонаселения страны передало информацию о госпитализации больного.
Ведомство и Всемирная организация здравоохранения отмечают, что носителем коронавируса является гражданин иностранного государства.
Как писал NEWS.ru, к 14 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 1384 человека из почти 64,5 тысячи заболевших. Выздоровели более семи тысяч заразившихся COVID-19.
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