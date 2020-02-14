https://static.news.ru/photo/7419d12e-4f50-11ea-a5a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Cheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайский коронавирус COVID-19 добрался до Африки. Египет стал первым государством континента, где зафиксировали случай заражения.

Министерство здравоохранения и народонаселения страны передало информацию о госпитализации больного.

Ведомство и Всемирная организация здравоохранения отмечают, что носителем коронавируса является гражданин иностранного государства.

Как писал NEWS.ru, к 14 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 1384 человека из почти 64,5 тысячи заболевших. Выздоровели более семи тысяч заразившихся COVID-19.