Египет показал фейковые кадры совместных с Францией морских учений

https://static.news.ru/photo/cc778d8a-cf47-11ea-a9fb-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт MH-60R Sea Hawk Фото: U.S. Navy/Общественное достояние/wikimedia.org

Фальшивые снимки совместных с французскими военными манёвров в Средиземном море опубликовал в социальных сетях представитель генерального штаба египетских вооружённых сил Тамир эр-Рыфаи. К изображению корабля ВМС Франции с помощью фотомонтажа добавили египетский корвет.

При этом на оригинальной фотографии вместо египетского корабля снят американский корвет, а само фото сделано во время совместных французско-американских учений 2013 года. При этом египетские ретушёры не убрали вертолёт MH-60R Sea Hawk Соединённых Штатов, который пролетает рядом с французским корветом Aconit F713.

20 июля парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом. Цель таких операций — защита безопасности Египта на арабском направлении. Считается, что речь идёт о Ливии.

В Ливии с 2011 года идёт гражданская война. В стране параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Обе стороны конфликта пользуются поддержкой разных государств. Считается, что Хафтару помогают Россия, Франции, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов помочь племенам Ливии (сторона Хафтара) в борьбе против вмешательства иностранных государств с помощью их вооружения и тренировок. Но, по его словам, «Ливию будет защищать только ливийский народ». На инициативу помощи со стороны Египта резко отреагировали в Турции.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж провели переговоры в Стамбуле.