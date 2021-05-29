Дамасский цугцванг: куда Асад направит Сирию после переизбрания?

В Сирии прошли очередные президентские выборы — на них в четвёртый раз победил Башар Асад. Россия, обеспечившая необходимую для Асада стабильность, видит будущее в восстановлении не только инфраструктуры, но и сирийских международных отношений — но «токсичный» союз Дамаска и Тегерана оказывается в этом помехой. Какова нынешняя позиция российского партнёра на Ближнем Востоке?

Демократические процессы

Башар Асад, наследник политической династии, которая десятилетиями правит Сирией, принял поздравления с победой в выборах. По официальным данным, за его кандидатуру проголосовали более 95% избирателей, в стране прошли демонстрации с портретами президента. Асад получил поздравления от иностранных партнёров и выступил по телевидению с речью, в которой заявил, что участники голосования вернули настоящее значение слову «революция», которое до того было запятнано руками врагов-«наёмников».

Вы спасли её [революции] репутацию и возродили её«, — заявил президент, отсылая к идеалам «возрождения и обновления», на которых стоит партия Баас.

Хотя правительственные силы вполне могут праздновать победу в войне, продлившейся более десятилетия, — под их контролем больше 70% сирийской территории — не все сирийцы единодушны в поддержке лидера, прошедшего ещё на один, уже четвёртый семилетний срок. В некоторых городах, особенно на юге страны, оппозиционно настроенное население устраивало выступления против главы государства и расписывало стены антиасадовскими лозунгами.

В тех частях Сирии, что контролируются курдами-сепаратистами или протурецкими вооружёнными группировками, вовсе отказались считать выборы легитимными и не голосовали. В этом с повстанческими силами согласны на Западе: главы МИД США и европейских стран ещё на этапе организации выборов заявили, что процедура не будет легитимной.

Европейцы уже несколько лет ждут от Асада новой конституции — без нее его власть так или иначе не считается законной — и указывают на сомнительность как итогов голосования, так и праздничных демонстраций, предположительно организованных «сверху». Не собирается признавать легитимность асадовского нового срока и соседняя Турция.

Marwan Naamani/Global Look Press

Заморские партнёры

Всё указывает на то, что Асада ждут новые западные санкции. Сам сирийский президент, впрочем, утверждает, что политический настрой и мнения европейцев и турок для него не имеют никакого значения. Он получил поздравления с победой от президента Ирана Хасана Рухани, а также из Пекина и Москвы.

Сотрудничество с этими странами действительно сыграло ключевую роль в том, к каким промежуточным итогам пришла война, определившая правление Асада. Особенно важное значение имеет российское участие в военном конфликте — благодаря усилиям ВКС РФ и наземным операциям правительственным войскам удалось разгромить исламистские группировки, и начало нового срока Асад принимал в Думе — городе, который еще несколько лет назад был форпостом джихадистов.

Благодаря успеху военной кампании и многомиллиардным вложениям в восстановление разрушенной инфраструктуры российское государство закрепилось в Сирии и стало гарантом стабильности в стране. Россия усиливает ресурсы, которыми располагает на Ближнем Востоке — к примеру, взлётно-посадочные полосы на авиабазе Хмеймим недавно расширили, и теперь они могут принимать в том числе бомбардировщики, способные нести ядерные боеприпасы.

За влияние в Сирии борется не только российская сторона — Иран и поддерживаемое им военизированное движение Хезболла давно стали постоянными партнёрами сирийских государственных сил. Этот фактор не даёт Асаду сблизиться с другими арабскими странами, разорвавшими с ним отношения в начале войны.

Арабам — арабский мир

Именно о слишком тесных связях с проиранскими и иранскими шиитами шла речь на встрече представителей Сирии и Саудовской Аравии. Саудиты настроены на диалог и готовы инвестировать в восстановление страны — но хотят от Дамаска ослабления контактов с Тегераном.

В примирении Сирии с Лигой арабских государств (ЛАГ), в особенности с нефтяными монархиями Персидского залива, заинтересована, по оценке экспертов, и Россия. Однако пока что о необходимом для этого «разводе» с иранскими соседями речь не идёт — и западные союзники арабских стран не советуют им идти на мировую с Асадом.

Ни разрушенная войной Сирия, ни страдающие от шиитских атак государства Залива не хотят ни усугублять, ни продолжать многостороннее противостояние. Стороны подчёркивают, что готовы что-то менять — однако сложившаяся в регионе конфигурация закрепилась так же прочно, как Башар Асад на посту президента, и в ближайшей перспективе ждать перемен не стоит.

Автор — Степан Костецкий.