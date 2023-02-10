Число жертв землетрясений в Турции значительно возросло Эрдоган: число жертв землетрясений в Турции превысило 19 тысяч

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Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 19 388, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Малатья, передает ТАСС. По его данным, травмы получили 77 711 человек.

Число погибших составило 19 388. 77 711 человек пострадали, — сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, всего в ликвидации последствий землетрясений с учетом прибывших из других стран команд занято более 140 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что спасатели в Адыямане нашли тело уроженки Нижневартовска. Женщина находилась под обломками здания, которое обвалилось в результате землетрясения. Погибшая проживала в Турции вместе с мужем и дочерью. Их удалось спасти, на данный момент папа с ребенком находятся в больнице. На поиски россиянки у спасателей ушло три дня.

Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что землетрясение в Турции можно отнести к аномалиям, так как первые подземные толчки были сопоставимы со вторым землетрясением. Он пояснил, что обычно афтершоки бывают слабее первого толчка.