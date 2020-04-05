Число заразившихся коронавирусом в Турции превысило 27 тысяч человек

Фото: Abdurrahman Antakyali/Global Look Press

Заболевших на иракской территории к этому моменту достигло уже 961. Об этом сообщает министерство здравоохранения Ирака в Facebook.

По данным ведомства, за сутки были подтверждены 83 новых случая заражения, а общее число заболевших достигло 961. При этом выздоровели 279 человек, а жертвами стали уже 61 человек. До 11...