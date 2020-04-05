Число заразившихся коронавирусом в Турции превысило 27 тысяч человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о росте числа заражённых коронавирусом в стране. По его словам, оно достигло 27 тысяч граждан.
За последние 24 часа было сделано 20 065 тестов, зарегистрировано 3135 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 73 больных. Теперь общее число умерших достигло 574, а больных — 27 069, — заявил министр.
Впервые коронавирус был выявлен на территории Турции 10 марта 2020 года. Инфицированный мужчина привёз заболевание из Европы.
Как писал NEWS.ru, из-за вспышки пандемии Турция приняла решение отложить начало туристического сезона. Планировалось, что он начнётся в марте.
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