Число погибших палестинцев в секторе Газа выросло до 109

https://static.news.ru/photo/08eb92b8-50df-11e9-9282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

До 109 человек увеличилось количество палестинцев, погибших за три дня в результате авиаударов со стороны Израиля по сектору Газа. Пострадали более 600 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения анклава, пишет РИА Новости.

В числе погибших — 28 несовершеннолетних и 15 женщин.

Количество раненых достигло цифры 621 человек.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.