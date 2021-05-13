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Ближний Восток

Число погибших палестинцев в секторе Газа выросло до 109

01:10, 14 мая 2021
Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

До 109 человек увеличилось количество палестинцев, погибших за три дня в результате авиаударов со стороны Израиля по сектору Газа. Пострадали более 600 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения анклава, пишет РИА Новости.

В числе погибших — 28 несовершеннолетних и 15 женщин.

Количество раненых достигло цифры 621 человек.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

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