https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео обсудили ситуацию вокруг Ирана. Во время телефонного разговора дипломаты уделили особое внимание обстановке на Ближнем Востоке после ликвидации Белым Домом иранского генерала Касема Сулеймани. Он возглавлял силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Наш министр провёл переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию с Ираном и Ираком, — цитирует заявление МИД Турции ТАСС.

Накануне обстановку в районе Персидского залива обсудили по телефону главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И. Министр иностранных дел РФ также поговорил на эту тему с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

По данным российского внешнеполитического ведомства, дипломаты назвали действия США грубым нарушением основополагающих норм международного права, которые не могут решить накопившиеся на Ближнем Востоке проблемы, а лишь ведут к новому раунду эскалации напряжённости в регионе.

Также в ходе разговора министр иностранных дел РФ выразил соболезнования в связи с убийством генерала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проживающие в российской столице иранцы и солидарные с ними россияне несут цветы к посольству Ирана на Покровском бульваре, чтобы почтить память убитого в ходе операции США генерала Касема Сулеймани.

В окне здания стоит фотография погибшего, которую окружают свечи, а также красные и белые розы. Под портретом лежат десятки гвоздик.