Цена сделки: Иран заплатит базами за разморозку экономики

Властям Израиля удалось согласовать с администрацией Джо Байдена план противодействия ядерной программе Ирана. Из содержания этой инициативы, которое раскрыли израильские СМИ, становится понятно, что еврейское государство может смириться с возможным восстановлением иранской ядерной сделки и даже с разморозкой экономики Исламской Республики. Это подход, который принципиально отличается от того, который практиковало предыдущее правительство Израиля. Однако взамен от Тегерана могут потребовать одобрения жесточайших мер международного контроля — вплоть до мониторинга на военных базах.

Новый план, о котором говорилось задолго до приезда премьер-министра Нафтали Беннета в Вашингтон, касается прежде всего усиления контактов по линии разведок. Как сообщило издание Haaretz, со стороны еврейского государства канал будет курироваться главой МОССАДа Дэвидом Барни через оперативные подразделения. Ожидается, что в инициативе будут участвовать спецслужба АМАН, а также глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива. Причём ещё одним куратором должен стать глава Совета национальной безопасности Эяль Хулата. Вокруг него будет сформирована отдельная экспертная группа, которая будет состоять из специалистов Министерства иностранных дел и Комиссии по атомной энергии Израиля.

Нафтали Бенет CNP/AdMedia/GLOBAL LOOK PRESS

Haaretz отмечает, что еврейское государство отдаёт себе отчёт в том, что не может действовать против ядерной программы Ирана самостоятельно — без согласования США, поэтому новая инициатива, которую Беннет представил Байдену, рассчитана прежде всего на укрепление доверия между странами и интенсификацию мониторинга. Казалось бы, между двумя такими давними союзниками, как США и Израиль, уже должны быть качественно функционирующие каналы связи, однако, как продемонстрировали сообщения американских СМИ накануне приезда израильского премьера, их работа была серьёзно подорвана в последние годы — в основном по вине правительства Биньямина Нетаньяху.

Возмущение союзником

В частности, накануне переговоров между Байденом и Беннетом газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила , что в Вашингтоне были невероятно возмущены диверсионной операцией, проведённой в минувшем году против иранского ядерного объекта в Натанзе. Завод по обогащению стал мишенью диверсионных нападений, которые были рассчитаны на то, чтобы остановить увеличение ядерного потенциала Исламской Республики. Как отмечала The New York Times, операция была инициирована МОССАДом ещё при его прежнем руководителе Йоси Коэне без согласования с США: они была попросту исключены из подготовки к этой кампании. Вашингтон предупредили о том, что произойдёт, только за два часа до операции.

Нафтали Бенет, Джо Байден Sarahbeth Maney/Consolidated News Photos/Global Look Press

В сообщении цитировались неназванные высокопоставленные представители Белого дома, которые обвиняли ушедшее правительство Нетаньяху в нарушении союзнических обязательств координировать всю диверсионную деятельность. Публикация в The New York Times, как считают израильские обозреватели, была рассчитана на то, чтобы дать новому правительству Израиля понять: оно должно следовать за американской линией и воздерживаться от односторонних инициатив, которые могут неприятно удивить администрацию в Вашингтоне. Это также то, что Хулата услышал во время своих первых переговоров в американской столице, и то, что было доведено до сведения Барни во время его встречи с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом в Израиле.

Поощрение под наблюдением

Израильская сторона, как сообщается, не против того, чтобы Иран вернулся к ядерной сделке. По предварительным американо-израильским оценкам, Тегеран даже вполне может выдвинуть для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) собственные условия, которые будут включать среди прочего требование исключить какие бы то ни было ограничения на то, чего Исламская Республика уже достигла в атомной энергетике. Израиль и США допускают, что иранская сторона, вероятно, настоит на том, чтобы ей дали возможность по-прежнему обогащать уран до уровня в 60% и использовать усовершенствованные центрифуги. С этим сценарием, следует из материала Haaretz, готовы смириться.

Более того, израильтяне морально готовы к тому, что Тегеран будет вознаграждён снятием части санкций, а также финансовой помощью. Однако взамен властям Исламской Республики — при согласовании ядерной сделки — будут выдвинуты такие требования, которые будут предполагать тщательный мониторинг её ядерных объектов со стороны МАГАТЭ. Это, как гласит израильский план, может коснуться в том числе иранских военных баз, где, как считается, также расположены некие элементы ядерной программы. Инициатива также содержит пункт о том, что любое нарушение со стороны Ирана, каким бы незначительным оно ни было, будет караться суровыми мерами со стороны широкого фронта международных игроков, в том числе возобновлением санкций.

Время — уран

Тактика самого Ирана, похоже, сводится к попытке выиграть дополнительное время для того, чтобы нарастить свой ядерный потенциал к тому моменту, когда некий вариант сделки будет согласован. Новоназначенный министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян в одном из своих первых интервью в новой должности дал понять, что торопить переговорный процесс, который был начат в Вене по поводу восстановления ядерной сделки, не стоит.

Хосейн Амир Абдоллахиян Iranian Presidency/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Пройдёт два-три месяца, прежде чем новая администрация (в Тегеране. — NEWS.ru) сядет и начнёт планирование, — выразил уверенность министр.

Раньше иранские официальные лица уверяли, что соответствующий диалог может начаться после инаугурации нового президента Исламской Республики Эбрахима Раиси.

Интригу представляет то, останется ли Министерство иностранных дел Ирана структурой, которая несёт ответственность за возвращение к СВПД. В последнее время ходили слухи о том, что Высший совет национальной безопасности, орган, который контролируется верховным лидером Али Хаменеи, может взять на себя курирование ядерных переговоров. Это означало бы ужесточение переговорной тактики Тегерана.