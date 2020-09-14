Британия вступила в борьбу с США за нефть Сирии

Британская нефтегазовая компания Gulfsands Petroleum заявила о готовности защищать свои права на разработку месторождений северо-востока Сирии. Соответствующее заявление появилось в ответ на анонсированную в этом году сделку между американской Delta Crescent Energy и автономной курдской администрацией этого региона, которая дала военному присутствию США экономическую базу. В Великобритании выражают недоумение по поводу этих договорённостей. И для этого есть веские причины.

О том, что британские энергетики удивлены поведением своих американских коллег, сообщило издание Asharq Al-Awsat. Причина заключается в том, что компания Gulfsands подписала соглашение с сирийским правительством об инвестициях в блок 26 на северо-востоке ещё в 2013 году и считает документ по-прежнему действующим. В настоящее время её менеджмент изучает детали американо-курдского соглашения и выражает решимость отстоять законные права Gulfsands.

Xinhua/Global Look Press

Компания была вынуждена оставить свои позиции, когда Арабскую Республику охватил гражданский вооружённый конфликт. Ситуацию усугубило появление в Сирии группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Поначалу блок 26 находился в руках курдских отрядов народной самообороны, а затем под контролем Демократических сил Сирии (ДСС) — многонационального альянса, основу которого составили курдские формирования. По словам официальных представителей Gulfsands, за это время из блока 26 были добыты нелицензионным путём миллионы баррелей нефти. Масштаб ущерба неизвестен.

Первым о том, что некая американская нефтегазовая компания будет присутствовать на северо-востоке Сирии (Заевфратье), сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, выступая в комитете сената по иностранным делам. В ходе слушаний, в которых также принимал участие госсекретарь США Майк Помпео, законодатель объявил, что договорённость о модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов к востоку от реки Евфрат заключена непосредственно с руководством ДСС. Грэм при этом сослался на информацию, которую он получил от лидера ДСС генерала Мазлума Абди. Позже стало известно, что это компания Delta Crescent Energy, основанная в американском штате Делавэр в феврале 2019 года. Как уточняли американские СМИ, её партнёрами являются экс-посол США в Дании Джеймс Кейн, бывший офицер подразделения сил специального назначения «Дельта» Джеймс Риз и Джон Дорриер-младший, бывший руководитель Gulfsands. Данные о сделке предсказуемо вызвали критику со стороны союзников официального Дамаска.

Xinhua/Global Look Press

По уточнённым данным, соглашение между американской компанией и автономной администрацией северо-востока Сирии предусматривает создание как минимум двух нефтеперерабатывающих заводов в регионе к востоку от Евфрата, которые могут производить 20 тыс. баррелей нефти в день. Производство, вероятно, частично удовлетворит локальный спрос. Подозрение у британских энергетиков вызывает то, что на базе этой сделки американцы могут расширить свою экономическую деятельность и инвестировать в другие месторождения нефти в Заевфратье, в том числе в то, которое покрывает соглашение между Gulfsands и сирийским правительством.

Однако важно понимать, что важным фактором в этой ситуации остаётся позиция курдских властей, для которых соглашение с американцами имеет явный политический подтекст: официальные лица администрации северо-востока Сирии называли его свидетельством того, что Вашингтон признаёт их легитимность и хочет сохранения своих сил в этом регионе. Вполне вероятно, что британцы добавят убедительности своей позиции по поводу углеводородов северо-востока только в том случае, если смогут дать неправительственным районам те политические и военные гарантии, которые найдут удовлетворение.