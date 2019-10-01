https://static.news.ru/photo/87ee367a-e46d-11e9-a4e9-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: kremlin.ru

Иранский суд приговорил Хуссейна Ферейдуна к пяти годам лишения свободы за коррупцию и финансовые преступления. Ферейдун приходится братом действующему президенту Ирана Хасану Роухани.

Об обвинительном вердикте сообщил представитель Верховного суда Ирана Голям Исмаили, как передаёт информагентство FARS . Исмаили уточнил, что приговор вынесен после рассмотрения апелляции.

Ферейдун был арестован в июле 2017 года, на тот момент он являлся советником президента. Следствие не раскрывает всех деталей обвинения, предоставляя СМИ ограниченную информацию о причастности обвиняемого к ряду коррупционных финансовых схем.

В мае 2019 года, как писал News.ru, Хуссейна Ферейдуна уже приговаривали к тюремному заключению, однако тогда вердикт суда в силу не вступил.