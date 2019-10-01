Иранский суд приговорил Хуссейна Ферейдуна к пяти годам лишения свободы за коррупцию и финансовые преступления. Ферейдун приходится братом действующему президенту Ирана Хасану Роухани.
Об обвинительном вердикте сообщил представитель Верховного суда Ирана Голям Исмаили, как передаёт информагентство
Ферейдун был арестован в июле 2017 года, на тот момент он являлся советником президента. Следствие не раскрывает всех деталей обвинения, предоставляя СМИ ограниченную информацию о причастности обвиняемого к ряду коррупционных финансовых схем.
В мае 2019 года, как писал News.ru, Хуссейна Ферейдуна уже приговаривали к тюремному заключению, однако тогда вердикт суда в силу не вступил.