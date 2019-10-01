Хасан Рухани Хасан Рухани Фото: kremlin.ru

Иранский суд приговорил Хуссейна Ферейдуна к пяти годам лишения свободы за коррупцию и финансовые преступления. Ферейдун приходится братом действующему президенту Ирана Хасану Роухани.

Об обвинительном вердикте сообщил представитель Верховного суда Ирана Голям Исмаили, как передаёт информагентство FARS. Исмаили уточнил, что приговор вынесен после рассмотрения апелляции.

Ферейдун был арестован в июле 2017 года, на тот момент он являлся советником президента. Следствие не раскрывает всех деталей обвинения, предоставляя СМИ ограниченную информацию о причастности обвиняемого к ряду коррупционных финансовых схем.

В мае 2019 года, как писал News.ru, Хуссейна Ферейдуна уже приговаривали к тюремному заключению, однако тогда вердикт суда в силу не вступил.

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