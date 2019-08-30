Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован. Это произошло после требования о возврате долгов, поступившего от президента России Владимира Путина.

Силовики арестовали все активы родственника сирийского лидера, передаёт The Times. По данным журналистов, они будут направлены на погашение задолженности переда РФ.

Однако, согласно официальной версии, причиной следственных действий стала кампания по борьбе с коррупцией. Внимание правоохранительных органов привлекли посты обвиняемого в Instagram, в которых он рассказывал о своей роскошной жизни

Ранее News.ru писал, что Асад решил распустить военное крыло ассоциации «Аль-Бустан», принадлежащее его двоюродному брату Рами Махлуфу. Решение было принято после того, как Россия якобы приказала ограничить расширение продолжающегося найма в ассоциацию в обмен на привлекательные зарплаты.

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