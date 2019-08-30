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Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован. Это произошло после требования о возврате долгов, поступившего от президента России Владимира Путина.

Силовики арестовали все активы родственника сирийского лидера, передаёт The Times . По данным журналистов, они будут направлены на погашение задолженности переда РФ.

Однако, согласно официальной версии, причиной следственных действий стала кампания по борьбе с коррупцией. Внимание правоохранительных органов привлекли посты обвиняемого в Instagram, в которых он рассказывал о своей роскошной жизни

Ранее News.ru писал, что Асад решил распустить военное крыло ассоциации «Аль-Бустан», принадлежащее его двоюродному брату Рами Махлуфу. Решение было принято после того, как Россия якобы приказала ограничить расширение продолжающегося найма в ассоциацию в обмен на привлекательные зарплаты.