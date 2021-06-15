Бомба под Иерусалим: нового премьера Израиля ждёт первое испытание

Израильское правительство перемен, приведённое к присяге в минувшие выходные, столкнулось с первым испытанием. Организованный 15 июня ультраправыми активистами марш с флагами, маршрут которого затрагивает арабский квартал Иерусалима, вызвал серию угроз со стороны группировки ХАМАС, выразившей готовность нарушить режим прекращения огня. Для нового кабинета министров это особый тест на прочность: важной составляющей коалиции стала партия, представляющая интересы арабского населения.

Командование Армии обороны (ЦАХАЛ) сообщило о готовности к возобновлению боевых действий в Газе и вспышке столкновений на Западном берегу реки Иордан. Причиной стал традиционно проводимый правыми еврейскими активистами марш с израильскими флагами в районе Старого города Иерусалима. После долгих переносов его было решено организовать 15 июня — спустя два дня после того, как новое правительство Израиля во главе с Нафтали Беннетом было утверждено местным парламентом (кнессетом).

Марш с флагами подобен бомбе, взрыв которой воспламенит новую кампанию по защите Иерусалима и мечети Аль-Акса, — пообещал официальный представитель группировки ХАМАС Абд аль-Латиф аль-Кану.

Несмотря на то что палестинские формирования, как считается, истощили свои ракетные арсеналы во время последней вспышки боевых действий, которая произошла месяцем ранее, есть основания считать, что у неё остаются ресурсы для ограниченных обстрелов и диверсионных атак. В связи с этим силы ЦАХАЛ развернули батареи системы ПВО «Железный купол» в ряде районов, готовясь отражать нападения. Запуск ракет и столкновения с израильскими силами безопасности начались задолго до самого старта марша.

tsahal_rus/vk.com

Неслучайно бывший бригадный генерал Амир Авиви, комментируя ситуацию с маршем, заявил , что мероприятие в Иерусалиме станет для ХАМАС хорошим шансом «изучить новое правительство».

Тест на прочность

Любая вспышка в секторе Газа станет стресс-тестом и для единства нового правительства в Израиле: среди восьми партий, образовавших коалицию, важным звеном выступает Объединённый арабский список (РААМ), который представляет интересы палестинского населения. Любое непропорциональное давление на арабских жителей Иерусалима или чрезмерный натиск на сектор Газа может привести к демаршу партии и развалу кабинета министров. В связи с этим депутат от израильской партии МЕРЕЦ Яир Голан назвал марш с флагами «ещё одной попыткой ультраправых, мессиански настроенных активистов поджечь Ближний Восток, взорвать ситуацию в Израиле, чтобы не дать возможности новому правительству нормально функционировать».

Закономерно, что ситуация в сфере безопасности стала первой темой, доклад по которой заслушал Беннет после официального вступления в должность премьер-министра. Днём ранее он посетил свою канцелярию в Иерусалиме, провёл встречу с её сотрудниками и был проинформирован главой Совета по национальной безопасности и своим советником по военным вопросам. В тот же день в канцелярии состоялась передача дел бывшим премьером Биньямином Нетаньяху, который бессменно занимал этот пост 12 лет. Переговоры в канцелярии длились меньше получаса и прошли в рабочей обстановке. Сейчас Нетаньяху возглавил парламентскую оппозицию, пообещав вернуть себе власть в максимально короткие сроки.

Дилемма преемника Нетаньяху

Новое правительство во главе с Беннетом не отличается мягкостью политики в отношении палестинских фракций. Неудивительно, что израильские активисты развернули на этой неделе целую кампанию на рекламных щитах вблизи дома нового премьер-министра в Раанане с целью напомнить ему старые обещания по поводу ХАМАС и других группировок. Так, проект «Победа Израиля» расклеил баннеры со старыми высказываниями Беннета о том, что «ХАМАС должен понять, что он заплатит ужасную цену за любой вред, причинённый израильским гражданам» и о том, что «государство Израиль не должно уступать угрозам ХАМАС».

Нафтали Беннет NaftaliBennettRussian/facebook.com

Однако немаловажной задачей для кабмина перемен в то же время является и восстановление нормальных отношений с американским истеблишментом, который, как показало майское обострение в секторе Газа, не склонен закрывать глаза на наступательные операции израильтян. В одном из последних заявлений партнёр Беннета по коалиции и новый глава МИД Израиля Яир Лапид заметил, что уходящее правительство Израиля в своё время «пошло на плохую, безрассудную и опасную авантюру, сосредоточившись только на республиканцах, и отказалось от статуса Израиля как партнёра обеих партий США». В связи с этим он резюмировал, что стиль работы с американцами надо менять. Однако очередная вспышка в секторе Газа может спровоцировать ЦАХАЛ на жёсткие меры, а это вряд ли даст шанс наладить диалог с демократами.