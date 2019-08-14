Су-22 Су-22 Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Террористы утверждают, что подбили истребитель Су-22 сирийских ВВС и он упал между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа в провинции Идлиб. Лётчик катапультировался, но был захвачен боевиками запрещённой в России исламистской группировки «Джебхат ан-Нусра».

Самолёт был подбит, когда атаковал позиции террористов в городе Хан-Шейхун, на который наступают правительственные силы Сирии, передаёт телеканал Al Arabiya.

Как ранее писал News.ru, ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразила атаку боевиков, которую они провели с помощью шести беспилотников.

До этого боевики террористических группировок предприняли попытку наступления в Идлибской зоне деэскалации.

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