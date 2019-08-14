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Министерство здравоохранения Ирака объявило, что не менее 13 человек пострадало в результате взрыва на складе оружия в южном пригороде Багдада. Все они получили лёгкие ранения.

Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria. Как писал News.ru, 12 августа мощный взрыв прогремел на складе с оружием и боеприпасами в районе Абу-Дашир, на одной из военных баз шиитского народного ополчения....