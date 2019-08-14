https://static.news.ru/photo/8ad07e34-bec0-11e9-8776-fa163e074e61_660.jpgСу-22Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Террористы утверждают, что подбили истребитель Су-22 сирийских ВВС и он упал между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа в провинции Идлиб. Лётчик катапультировался, но был захвачен боевиками запрещённой в России исламистской группировки «Джебхат ан-Нусра».
Самолёт был подбит, когда атаковал позиции террористов в городе Хан-Шейхун, на который наступают правительственные силы Сирии, передаёт телеканал Al Arabiya.