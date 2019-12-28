https://static.news.ru/photo/a8b4021e-276a-11ea-b03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) дважды атаковали правительственные войска в провинции Идлиб.

28 декабря 2019 года боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» при поддержке отрядов «Сирийской национальной армии» предприняли две атаки на позиции правительственных войск в районе населенного пункта Джарджаназ провинции Идлиб, — передаёт ТАСС.

Также уточняется, что в каждой атаке участвовали до 50 боевиков, а также порядка пяти-шести пикапов с установленным на них тяжёлым вооружением. По словам Боренкова, потери террористов составили до 30 человек, уничтожено два авто. Среди сирийских военных нет потерь.

Как ранее писал NEWS.ru, сирийская обсерватория по правам человека сообщила о драке врукопашную между российскими и американскими военными. В Минобороны эту информацию опровергают.