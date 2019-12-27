https://static.news.ru/photo/448b4330-28a8-11ea-b96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о драке в рукопашную между российскими и американскими военными. В Минобороны эту информацию опровергают.

По данным SOHR, инцидент произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер. Американцы приехали в населенный пункт, чтобы получить данные от местных жителей. Те, в свою очередь, обвинили военных в предательстве, поскольку президент США Дональд Трамп ранее заявлял о выводе войск из района. Затем на место прибыли российские военные. Солдаты начали спорить между собой, а потом подрались. Оружие не применялось. В Минобороны России описанную ситуацию назвали фейком.

Сообщение базирующейся в Великобритании «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) о якобы имевших место «столкновениях, перешедших в рукопашную» между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии — примитивный фейк, — сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

26 декабря российская военная полиция укрепилась в опорном пункте в поселке Телль-Самин около Ракки. Он расположен в бывшей школе и был покинут американцами в начале декабря 2019 года. Район Телль-Самина имеет важное стратегическое значение, он стоит на перекрёстке дорог, связывающих Ракку с городами в центральной Сирии и в пойме Ефрата. Местные жители рассказали, что пока в школе базировались американские морпехи, террористам удавалось провозить по этим дорогам оружие и боеприпасы.

Как писал NEWS.ru ранее, сирийское руководство подготавливает исковое заявлении в отношении Соединённых Штатов, обвиняя Америку в разграблении нефтяных запасов страны.