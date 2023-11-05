Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 ноября посетит административный центр Палестины, город Рамаллу, расположенный на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Hadath. При этом он не уточняет программу пребывания в Рамалле американского дипломата.
В данном городе расположены органы управления Палестины и штаб-квартира палестинского президента Махмуда Аббаса. В ходе нынешнего визита на Ближний Восток Блинкен провел в столице Иордании Аммане встречу с главами МИД пяти арабских государств и представителем руководства Палестины. На ней обсуждалась обстановка в секторе Газа.
При этом поездка на Западный берег реки Иордан первоначально не входила в планы американского госсекретаря. Блинкену во время восьмидневного турне еще предстоит побывать в Анкаре, Токио, Сеуле и Нью-Дели.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложения США объявить гуманитарные паузы в секторе Газа. Необычайно публичный раскол между Энтони Блинкеном и лидером Израиля произошел после целого дня напряженных встреч в Тель-Авиве, когда госсекретарь и его заместители призывали израильских чиновников помнить о растущих жертвах среди гражданского населения.