Без права на пролёт: ОАЭ объявили войну итальянской авиации

Италии пришлось вывести свои ВВС с одной из ключевых баз на территории Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Соответствующее требование выдвинули власти аравийской монархии, отреагировавшие таким образом на принятое в начале этого года решение Рима заморозить контракты в сфере оборонной промышленности. Демарш Абу-Даби способен замедлить вывод иностранного контингента из Афганистана: эмиратская база Аль-Минхад долгое время служила для итальянских ВВС местом временного базирования.

Вывод итальянской авиации с базы Аль-Минхад должен завершиться до 2 июля. Об этом рассказал депутат Маттео Перего ди Кремнаго, указав на то, что соответствующее предписание Эмираты сделали на фоне введённого Италией в начале этого года оружейного эмбарго. По его словам, Рим пытается уговорить Абу-Даби отменить своё решение, однако шансов на то, что это произойдёт, очень мало.

Когда отношения с Персидским заливом рушатся, их очень трудно восстановить, — сказал политик.

Бывший глава Генштаба ВВС Италии Леонардо Трикарико сообщил, что «выселение» ВВС — лишь часть того давления, которое аравийская монархия попыталась оказать на Италию.

ОАЭ также отказали в использовании своего воздушного пространства военной авиации, — посетовал бывший военачальник.

В начале июня итальянский военный самолёт с журналистами, которые направлялись в афганский Герат, не смог пройти через воздушное пространство ОАЭ. В итоге борт был вынужден сесть на саудовской территории и изменить свой маршрут. После этого в Министерство иностранных дел Италии был вызван посол ОАЭ, которому в связи с инцидентом было высказано «крайнее недоумение». Для того,чтобы избежать повторения ситуации, по возвращении из Герата самолёт изначально изменил маршрут, остановившись в Кувейте.

Заморозка контрактов

Отношения между Римом и Абу-Даби резко ухудшились после того, как итальянское правительство в январе наложило временное эмбарго на экспорт оружия в ряд стран Ближнего Востока. Под запретом оказались ОАЭ и Саудовская Аравия.

Это акт, в котором мы видим необходимость, чёткое послание о мире, исходящее из нашей страны, — заявлял тогда министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. — Для нас уважение прав человека — это нерушимое обязательство.

Министр не упомянул конкретные претензии к ОАЭ и Саудовской Аравии, однако наблюдатели интерпретировали эмбарго как ответ на продолжение вооружённого конфликта в Йемене. Эр-Рияд и Абу-Даби до сих пор выступают в нём ключевыми сторонами.

Итальянская Сеть за мир и разоружение назвала тогда инициативу Рима исторической, подсчитав, что санкции затронут передачу Абу-Даби около 13 тыс. боеприпасов. Такой запрет довольно ощутим для аравийской монархии: статистика за 2019 год показывала, что Саудовская Аравия и ОАЭ занимали в рейтинге импортёров итальянского оружия 10-е и 11-е места соответственно.

Интересно, что Ди Майо, в свою очередь, высказывался в 2020 году за ужесточение санкций в отношении тех стран, которые влияют на продолжение вооружённого конфликта в Ливии. ОАЭ могли принять это на свой счёт, потому что долгое время поддерживали командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. В разговоре с журналистами итальянский министр указывал на то, что «нужно обеспечить полное соблюдение» эмбарго на поставку оружия в Ливию, «начав с жёсткого контроля».

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо facebook.com/LuigiDiMaio

Взаперти в Афганистане

База Аль-Минхад в Дубае, где размещаются самолёты разных стран, имеет решающее значение для Италии. В 2015 году Рим эксплуатировал военный аэродром для осуществления полётов над территорией Ирака. Аль-Минхад, кроме того, использовался итальянцами для поддержки многонациональных операций в районе Африканского Рога и Индийского океана. Наконец, база давала им возможность сделать короткую остановку на пути к Афганистану. Наблюдатели говорят, что «выселение» итальянских ВВС из Эмиратов может серьёзно осложнить продолжающийся вывод иностранного контингента из Афганистана, точка в котором должна быть поставлена уже в сентябре. В Риме рассчитывали, что итальянский контингент покинет Исламскую Республику в ближайшие недели.

Церемония спуска национального флага на базе в афганском Герате, которая использовалась итальянцами, состоялась 8 июня. Министр обороны республики Лоренцо Гуерини в ходе мероприятия отметил, что для международного сообщества важно не допустить превращения афганской арены в «центр терроризма».

Контингент Италии, численность которого достигала порядка 900 человек, находился на территории Афганистана на протяжении почти 20 лет. Рим участвовал в нескольких иностранных миссиях в Исламской Республике. Как известно, итальянские власти многократно откладывали вывод своих сил по просьбе американской стороны. За это время афганский конфликт унёс жизни 54 итальянцев. Теперь же процесс вывода войск снова поставлен под удар, однако на этот раз — в связи с попыткой стран Персидского залива отомстить.