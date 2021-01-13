Без церемоний: Иран призывают уничтожать авиацию США

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) призвали открывать огонь по любой боевой авиации США, которая может вторгнуться в воздушное пространство Ирана. С соответствующим письмом к командующему Воздушно-космическими силами (ВКС) КСИР Амиру Али Хаджизаде обратились 840 местных академиков. Послание стало реакцией на переброску в Ближневосточный регион американских стратегических бомбардировщиков и на слухи о «прощальном» ударе администрации президента Дональда Трампа по Ирану.

В письме группы научных исследователей говорится, что иранская военная элита должна наблюдать в первую очередь за передвижением в регионе американских самолётов В-52. К Хаджизаде иранские учёные обращаются не иначе, как к «завоевателю Айн аль-Асад». Подразумевается иранский ракетный удар, нанесённый 8 января 2020 года по иракской базе американских войск Айн аль-Асад в отместку за устранение влиятельного генерала КСИР Касема Сулеймани в том же месяце. Командующего ВКС КСИР призывают отдать приказ об обстреле любых «вражеских самолётов и кораблей», которые посмеют пересечь водные или воздушные границы республики.

Особо отмечается, что в 2019 году военнослужащим КСИР удалось сбить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Northrop Grumman MQ4-C Triton, который принадлежал Военно-морским силам США. Тогда дрон пересёк границу в небе над Оманским заливом, вероятно, для сбора разведданных. Удар по нему был произведён средствами ПВО иранского производства.

Как кажется, причиной для опасений в Тегеране до сих пор является состоявшаяся в конце прошлого года переброска на Ближний Восток американских бомбардировщиков B-52. Как говорилось на тот момент в письменном заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооружённых сил (ВС) США, этим шагом Пентагон намерен целенаправленно продемонстрировать свой потенциал, «чтобы подчеркнуть приверженность обеспечению региональной безопасности», и подтвердить свою «уникальную способность без промедления осуществлять развёртывание подавляющей боевой мощи» в различных точках земного шара. Отмечалось, что развёртывание в регионе стратегических бомбардировщиков является «ясным сигналом сдерживания», который посылается «всем, кто хочет нанести ущерб американцам или американским интересам». Решимость использовать военный сценарий подтверждалась в эти недели и отправкой в район Персидского залива американской и израильской подводных лодок. Однако после вспыхнувших в Вашингтоне волнений внимание к этим передвижениям снизилось.

US Navy/Global Look Press

Несмотря на всю очевидную воинственность американских шагов по отношению к Ирану в последние месяцы, любое быстрое реагирование против чужой авиации в иранском небе может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом свидетельствует история с Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», который в январе прошлого года потерпел крушение спустя считанные минуты после вылета из аэропорта Тегерана из-за выстрела иранских ВС. В результате непреднамеренного (как утверждают власти Ирана) удара по гражданскому самолёту погибли 176 человек, среди которых были граждане не только Украины и Ирана, но и Афганистана, ФРГ, Канады, а также подданные Швеции и Британии. Технический отчёт о катастрофе ещё должен быть представлен в этом году после утверждения структурами Международной организации гражданской авиации (ICAO). Однако Британия, Канада, Швеция, Афганистан и Украина напомнили в этом месяце, что хотят «в полной мере» добиться компенсаций семьям погибших и пострадавшим сторонам. Эта трагедия не может не определять любые ответные действия КСИР.