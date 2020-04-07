В июле следующего года сирийский президент Башар Асад может покинуть свой пост и вместе со своей семьёй отправиться в Белоруссию. Об этом со ссылкой на свои источники рассказал израильский журналист и исследователь Эди Коэн. По его словам, в послевоенном устройстве Арабской Республики, на котором якобы настаивает российское руководство, не будет места сразу нескольким влиятельным кланам. Асады — в их числе.

Своими инсайдами Коэн поделился в Twitter. По словам исследователя, у России нет планов оставлять нынешнего президента Сирии у власти. Предполагаемая сделка между Кремлём и официальным Дамаском включает в себя пункт о необходимости высылки Асада и его семьи за пределы Арабской Республики.

Коэн сообщил, что изначально президент Владимир Путин предложил своему сирийскому коллеге различные варианты переезда: в Ливан, Иран и открытую для арабской диаспоры Венесуэлу. По словам исследователя, сирийский лидер отказался, отметив, что не доверяет даже иранскому руководству. Асад заявил, что выбирает Сочи. Такая опция, по словам Коэна, Путина не устроила. В итоге стороны сошлись на нейтральном варианте — помочь клану Асадов отправиться в Белоруссию. Израильский исследователь отмечает, что в будущем устройстве Сирии нет места и для таких влиятельных семейств, как Махлуфы и Шалиш.

Фактически расклад с устранением Асада будет означать согласие России с теми требованиями, которые коллективный Запад выдвигал с начала гражданского вооружённого конфликта в Сирии. Коэн отмечает , что Асад должен был покинуть свой пост в 2019 году, однако помощь в поиске тела погибшего израильского солдата Захарии Баумеля, который пропал без вести в 1982 году в бою при Султан-Якубе, отсрочила конец президентства Асада, уверен Коэн. Однако пока что его высказывания вызывают скепсис.

Данные о возможной «эвакуации» сирийского президента и его близких за границу появляются не первый раз. В 2018 году, когда западные страны рассматривали вариант с нанесением удара по сирийской территории, появлялись сообщения о том, что Асад и его семья были переправлены в Иран — в целях безопасности. Этот вариант в разговоре с журналистами, по крайней мере, раскрыли источники в иранском Корпусе стражей Исламской революции. Подобные версии, как правило, появляются в условиях вооружённой эскалации и неопределённости, которая сопровождает боевые действия.

Появление такого направления, как Белоруссия, неудивительно. Именно туда в 2014 году, по данным арабских СМИ, с семьёй отправился бригадный генерал Хафез Махлуф, двоюродный брат президента Сирии по материнской линии. Некогда он возглавлял дамасское отделение Главного управления безопасности Сирии, однако, согласно одной из версий, лишился всех регалий после ссоры с Асадом и его окружением. Хафез является родным братом богатейшего человека Сирии Рами Махлуфа, который долгое время служил денежным мешком для сирийского правительства. В пользу ссоры между Башаром и Хафезом свидетельствовало и то, что последний удалил фотографии сирийского лидера из своих профилей в соцсети Facebook и в мессенджере WhatsApp. Тогда была версия, что изначально Хафез Махлуф намеревался переехать в Россию, где его отец, по некоторым данным, имел вид на жительство. Однако считается, что российская сторона отказалась помогать с документами беглому бригадному генералу.

Правда, с учётом глубокой интегрированности силового аппарата в политическую жизнь Сирии, ожидать компромиссных решений даже от переходных органов власти вряд ли стоит.