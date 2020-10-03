Асад заявил, что его не беспокоит слава Трампа и его угрозы

https://static.news.ru/photo/b9f47de4-064c-11eb-a60a-fa163e074e61_660.jpg Башар аль-Асад Фото: Mikhael Klimentyev/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад сообщил, что его не беспокоят слова американского лидера Дональда Трампа и глав других западных государств о нём, а также планы американского лидера по его устранению. Такое заявление он сделал в ответ на информацию в книге журналиста Боба Вудворда, где говорится, что Трамп в 2018 году предлагал распорядиться об убийстве Асада.

В заявлениях Дональда Трампа, о которых говорится в книге, нет ничего необычного или удивительного, поскольку с момента окончания Второй мировой войны, с периода холодной войны и по сей день отличительными чертами внешней политики Вашингтона являются стремление к гегемонии, организация переворотов и убийств, разжигание конфликтов, — приводит ТАСС слова сирийского лидера из интервью телеканалу «Звезда».

Он считает, что в Вашингтоне привыкли воспринимать других лидеров как своих подчинённых.

Они их назначают, а когда отведённая им роль окончена, говорят: «Уходите». Но я не один из таких глав государств. Поэтому подобные заявления нас совершенно не заботят и не беспокоят. Это разговоры, рассчитанные на внутреннюю американскую аудиторию, — добавил Асад.

Он обвинил США в нежелании смириться с существованием других независимых государств, таких как Россия, напомнив, что в Штатах неоднократно принижали роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией.

При этом он отметил, что при президенте Трампе США стали действовать менее завуалированно и продвигать свои интересы в лоб.

Для нас суть американского режима ясна, но прежде она оставалась скрытой под красивыми масками, речами о демократических ценностях и правах человека. Трамп открыто признаётся: «Мы поступаем вот так», — поделился президент Сирии.

Ранее NEWS.ru писал, что Асад, по его заявлениям, продолжал работать даже во время обстрелов Дамаска в 2018 году.