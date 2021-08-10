Сирийский лидер Башар Асад утвердил состав нового правительства страны. Об этом сообщает агентство SANA.

Политиком был подписан указ № 208 о формировании кабинета министров под руководством Хусейна Арнуса. Должности сохранили Али Абдалла Айюб, занимающий пост министра обороны и заместителя премьер-министра, Кенан Яги — глава Минфина, и Фейсал Микдад, стоящий у руля Министерства иностранных дел.

Прежнее правительство было утверждено 30 августа 2020 года. Этот кабинет министров провёл президентские выборы в стране. Асад набрал на них 95,1% голосов. В ходе предыдущих выборов, состоявшихся в 2014 году, политика поддержали 88,7% избирателей. Срок президентских полномочий составляет семь лет.

55-летний политик 17 июля принёс присягу в Дамаске. Инаугурация прошла во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн. Политик поблагодарил народ страны за мужество и стойкость в преодолении трудностей в непрекращающемся военном конфликте в стране. Президент положил руку на Коран во время принятия присяги.