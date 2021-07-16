Асад принёс присягу в качестве президента Сирии

55-летний Башар Асад принёс присягу в Дамаске в качестве президента Сирии. Его в четвёртый раз избрали главой республики. Инаугурация прошла во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн, сообщает сирийское госагентство САНА.

Клянусь всемогущим Господом, что буду уважать конституцию страны, её законы и республиканский строй, блюсти интересы народа и уважать его свободы. Клянусь охранять суверенитет родины, её независимость, свободу и защищать её территориальную целостность. Буду добиваться социальной справедливости и единства арабской нации, — заявил политик.

Он поблагодарил сирийский народ за мужество и стойкость в преодолении трудностей в непрекращающемся военном конфликте в стране. Во время принятия присяги президент положил руку на Коран.

Выборы президента Сирии прошли 26 мая. Асад набрал на них 95,1% голосов. В ходе предыдущих выборов, состоявшихся в 2014 году, Асада поддержали 88,7% избирателей. Срок президентских полномочий составляет семь лет.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал журналистам, что Россия и США ведут переговоры по вопросу смягчения американских санкций против Сирии.