Фото: Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что нынешняя ситуация в Персидском заливе требует предельной аккуратности, чтобы не допустить ещё одной региональной войны.

Мир не может позволить себе ещё одну войну в Персидском заливе, — цитирует CNN слова Хака. Представитель генсека ООН также добавил, что сейчас лидеры должны выказать максимальную сдержанность. Ранее главы...