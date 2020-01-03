Башар Асад Башар Асад Фото: Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в связи с убийством главы иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани в Багдаде.

От своего имени и от имени народа Сирии он выразил полную солидарность с иранским народом и глубокие соболезнования семьям погибших, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Асада.

По словам главы государства, гибель выдающегося генерала «ещё сильнее сплотит ось сопротивления в противостоянии разрушительной политики США в регионе».

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.

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