Американская база в Сирии попала под обстрел

Фото: U.S. Department of Defense / Digital / Global Look Press

На американской базе в Сирии начался пожар в результате ракетного обстрела, сообщает телеканал Al Hadath. Отмечается, что одна из ракет попала в цистерну с топливом, которая находилась на вертолетной площадке. По информации издания, на военных объектах рядом с месторождениями Конико и Аль-Омар объявлена тревога, а войска приведены в повышенную боеготовность.

В результате ракетного обстрела американской военной базы в Сирии произошел пожар. Одна из ракет поразила вертолетную площадку, рядом с которой находилась цистерна с топливом, — сказано в публикации.

Информация о пострадавших отсутствует.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что российские силы ПВО над морем сбили еще два беспилотника. В своем Telegram-канале чиновник уточнил, что на фоне сложившейся ситуации местным жителям необходимо сохранять спокойствие. С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов.

Вечером 15 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Ивнянском районе региона система ПВО сбила ракету. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. Последствия изучают сотрудники экстренных служб.