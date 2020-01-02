https://static.news.ru/photo/36e42f34-2d4a-11ea-9887-fa163e074e61_660.jpg Хоссейн Ханзади Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США и некоторые их союзники пытались помешать совместным военно-морским учениям Ирана, России и Китая. Об этом заявил командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

По его словам, Вашингтон провёл экстренное совещание с союзниками с целью сорвать манёвры в Индийском океане и Оманском заливе. Однако США не удалось реализовать свои планы благодаря обманной военной операции, сообщает агентство Tasnim.

Как писал ранее NEWS.ru, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не стремится к войне, но готова дать отпор при нападении. Таким образом он ответил на угрозы президента США Дональда Трампа в связи с беспорядками у американского посольства в Багдаде.