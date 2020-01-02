США и некоторые их союзники пытались помешать совместным военно-морским учениям Ирана, России и Китая. Об этом заявил командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади.
По его словам, Вашингтон провёл экстренное совещание с союзниками с целью сорвать манёвры в Индийском океане и Оманском заливе. Однако США не удалось реализовать свои планы благодаря обманной военной операции,
Как писал ранее NEWS.ru, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не стремится к войне, но готова дать отпор при нападении. Таким образом он ответил на угрозы президента США Дональда Трампа в связи с беспорядками у американского посольства в Багдаде.
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