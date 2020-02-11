https://static.news.ru/photo/7e39f138-4cef-11ea-87a8-fa163e074e61_660.jpg Махмуд Аббас Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Визит палестинского лидера Махмуда Аббаса в Нью-Йорк может продлиться на некоторое время. Политик готов задержаться ради незамедлительных переговоров с Израилем в штаб-квартире ООН.

Однако представитель Иерусалима при ООН — Данни Данон — считает, что о серьёзных намерениях политика указывала бы его поездка в столицу еврейского государства или в Вашингтон, пишет ТАСС.

Аббас собирается обсудить с Даноном «сделку века», предложенную Соединёнными Штатами Америки для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представленный проект не имеет никакого отношения к международному праву. Такое заявление сделал директор Департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв.

Дипломат подчеркнул, что Запад пытается сформировать основанный на произволе миропорядок. Инициатива Трампа — это «вопиющий пример» такого подхода, подчеркнул Ильичёв. Он также отметил, что «сделка века» идёт вразрез с резолюциями Совбеза ООН и с другими инициативами по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.