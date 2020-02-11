Визит палестинского лидера Махмуда Аббаса в Нью-Йорк может продлиться на некоторое время. Политик готов задержаться ради незамедлительных переговоров с Израилем в штаб-квартире ООН.
Однако представитель Иерусалима при ООН — Данни Данон — считает, что о серьёзных намерениях политика указывала бы его поездка в столицу еврейского государства или в Вашингтон,
Аббас собирается обсудить с Даноном «сделку века», предложенную Соединёнными Штатами Америки для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что представленный проект не имеет никакого отношения к международному праву. Такое заявление сделал директор Департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв.
Дипломат подчеркнул, что Запад пытается сформировать основанный на произволе миропорядок. Инициатива Трампа — это «вопиющий пример» такого подхода, подчеркнул Ильичёв. Он также отметил, что «сделка века» идёт вразрез с резолюциями Совбеза ООН и с другими инициативами по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.
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