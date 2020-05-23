107-летняя женщина излечилась от коронавируса в Иране

https://static.news.ru/photo/ef2dc1b8-9d9d-11ea-8260-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

В Иране женщина в возрасте 107 лет, у которой было выявлено заражение коронавирусом, смогла побороть заболевание. Сейчас состояние пациентки удовлетворительное.

Несмотря на это, из-за преклонного возраста врачи приняли решение на несколько дней оставить её в больнице. Домой ей разрешат уехать, когда она окрепнет, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Медики говорят, что их подопечная уже идёт на поправку, но ещё какое-то время они намерены уделять ей повышенное внимание.

По состоянию на 24 мая в Иране выявлено более 133,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, около 7,4 тысячи пациентов умерли, более 104 тысяч человек выздоровели.

В целом в мире уже более 5,3 млн заражений, более 342 тысяч умерли, свыше 2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские власти поддержали идею беспристрастного международного расследования причин пандемии коронавируса, которое могла бы провести Всемирная организация здравоохранения.