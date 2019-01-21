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Венера и Юпитер сблизятся утром

European Southern Observatory/flickr.com

наука [ версия для печати ]

Утром 22 января жители Москвы смогут наблюдать на небе сближение самых ярких планет: Венеры и Юпитера. Их будет видно невооружённым глазом на юго-востоке, а чуть южнее и ближе к горизонту этот утренний дуэт будет сопровождать красный Антарес — ярчайшая звезда созвездия Скорпион.

«Утреннее небо 22 января украсят две самые яркие планеты — Венера и Юпитер. Они сблизятся на небосводе в предрассветные часы с 6 до 8», — говорится в сообщении Московского планетария.

Венера — третье по яркости светило после Солнца и Луны, а Юпитер — четвертое. Их сближение обычно происходит раз в год, но в 2019 году астрономы ждут, что они встретятся ещё и 24 ноября, но уже на вечернем небе.

Ранее News.ru писал, что интерактивная карта-расписание с предстоящим полнолунием появилась в Интернете. Полную фазу астрономического явления могли наблюдать жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, а также Дальнего Востока. Затмение прошло 21 января с 6:34 по 9:51 по московскому времени.


#планетарий #планеты #Венера
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