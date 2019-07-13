Первый в истории снимок квантовой запутанности смогли сделать и опубликовать физики из Университета Глазго.
Феномен квантовой запутанности состоит в том, что состояния нескольких частиц оказываются взаимосвязанными вне зависимости от расстояния между ними.
The first-ever image of quantum entanglement
'The image is an elegant demonstration of a fundamental property of nature, seen for the very first time. This demonstrates that one can detect the signature of a Bell-type nonlocal behavior within one image.'https://t.co/lC8liVJpcipic.twitter.com/QuTHh9ZQeK
Специалисты расщепили запутанные фотоны и пропустили один луч через кристалл бета-борат бария, вызывая фазовые переходы. Это позволило им сфотографировать частицы, которые сместились одинаково, хотя были разделены. Данный эксперимент подтвердил существование квантовой запутанности, сообщает журнал Science Advances.
Как ранее писал News.ru, учёные из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, выяснили, что сплав вольфрама и теллура обладает металлическими свойствами и одновременно является ферроэлектриком. Новый материал может стать основой для сверхэкономичных компьютеров будущего.