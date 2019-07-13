Фото: advances.sciencemag.org

Первый в истории снимок квантовой запутанности смогли сделать и опубликовать физики из Университета Глазго.

Феномен квантовой запутанности состоит в том, что состояния нескольких частиц оказываются взаимосвязанными вне зависимости от расстояния между ними.

Специалисты расщепили запутанные фотоны и пропустили один луч через кристалл бета-борат бария, вызывая фазовые переходы. Это позволило им сфотографировать частицы, которые сместились одинаково, хотя были разделены. Данный эксперимент подтвердил существование квантовой запутанности, сообщает журнал Science Advances.

Как ранее писал News.ru, учёные из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, выяснили, что сплав вольфрама и теллура обладает металлическими свойствами и одновременно является ферроэлектриком. Новый материал может стать основой для сверхэкономичных компьютеров будущего.

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