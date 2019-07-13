https://static.news.ru/photo/fb79cc96-a59b-11e9-9593-fa163e074e61_1024.jpg Фото: advances.sciencemag.org

Первый в истории снимок квантовой запутанности смогли сделать и опубликовать физики из Университета Глазго.

Феномен квантовой запутанности состоит в том, что состояния нескольких частиц оказываются взаимосвязанными вне зависимости от расстояния между ними.

The first-ever image of quantum entanglement



'The image is an elegant demonstration of a fundamental property of nature, seen for the very first time. This demonstrates that one can detect the signature of a Bell-type nonlocal behavior within one image.' https://t.co/lC8liVJpci pic.twitter.com/QuTHh9ZQeK — George Shiber (@GeorgeShiber) July 13, 2019

Специалисты расщепили запутанные фотоны и пропустили один луч через кристалл бета-борат бария, вызывая фазовые переходы. Это позволило им сфотографировать частицы, которые сместились одинаково, хотя были разделены. Данный эксперимент подтвердил существование квантовой запутанности, сообщает журнал Science Advances .

Как ранее писал News.ru, учёные из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, выяснили, что сплав вольфрама и теллура обладает металлическими свойствами и одновременно является ферроэлектриком. Новый материал может стать основой для сверхэкономичных компьютеров будущего.