Американский актёр Гейтен Матараццо снялся в музыкальном видео группы Green Day. Артист известен по своей работе в сериале «Очень странные дела».
В клипе мальчик пытается произвести впечатление на девочку, которая ему нравится. Для этого он устраивает на крыше школы концерт Green Day и выполняет опасный трюк.
7 февраля рок-группа выпустила альбом Father of All. Это 13-й полноформатный релиз коллектива.
Как писал NEWS.ru, Green Day 24 мая 2020 года выступят в Москве. Российская столица значится в расписании мирового тура The Hella Mega Tour на официальном сайте группы.
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