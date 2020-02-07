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Гитарист британской группы The Rolling Stones Кит Ричардс заявил, что бросил курить. Он отметил, что завязал с вредной привычкой незадолго до того, как отметил своё 76-летие.

Ричардс подтвердил в эфире американской радиостанции Q104.3 New York, что не прикасался к сигаретам с октября 2019 года. Были, знаем, — заявил артист в ответ на замечание ведущих о том,...