Американские панк-рокеры Green Day 24 мая 2020 года выступят в Москве.
Российская столица
Группа продала около 70 млн копий своих записей за более чем 30-летнюю историю активной деятельности. Вышедшая в 2004 году рок-опера American Idiot получила премию Grammy как лучший рок-альбом и была адаптирована для постановки на Бродвее.
Как сообщал NEWS.ru, песню American Idiot с одноимённого альбома Green Day китайские исследователи признали самой вредной и опасной для водителей.
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