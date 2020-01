https://static.news.ru/photo/66ce19fe-2fc9-11ea-ba3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: KC Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские панк-рокеры Green Day 24 мая 2020 года выступят в Москве.

Российская столица значится в расписании мирового тура The Hella Mega Tour на официальном сайте легендарной группы. Концерт пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Green Day презентуют новый, 13-й по счёту альбом Father of all..., который должен выйти 7 февраля на лейбле Reprise/Warner Records 7.

Группа продала около 70 млн копий своих записей за более чем 30-летнюю историю активной деятельности. Вышедшая в 2004 году рок-опера American Idiot получила премию Grammy как лучший рок-альбом и была адаптирована для постановки на Бродвее.

Как сообщал NEWS.ru, песню American Idiot с одноимённого альбома Green Day китайские исследователи признали самой вредной и опасной для водителей.