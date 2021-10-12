«Зависит от степени дебильности»: Пьеха высказался о фите с Моргенштерном

Российский певец Стас Пьеха заявил, что согласился бы на фит с известным рэпером Моргенштерном. В интервью «Газете.Ru» он назвал его «явлением» и «правильной карикатурой на отупение современной музыки».

Это зависит от степени дебильности строчек. С другой стороны, чем дебильнее делает Моргенштерн, тем это прикольнее. Я бы согласился, потому что Моргенштерн — это своего рода явление. Это правильная карикатура на отупение современной музыки, — признался Пьеха.

Он назвал Моргенштерна неглупым и добавил, что многие российские слушатели слишком серьёзно воспринимают творчество рэпера. По словам Пьехи, общество «не понимает, что над ним стебутся», однако это не проблемы Моргенштерна.

Помимо этого Пьеха рассказал, что «немножечко» слушает других современных рэперов: в его плейлисте есть трек Скриптонита, Niletto, а также несколько песен Jony, HammAli&Navai и Jah Khalib.

Ранее Лев Лещенко прокомментировал творчество Моргенштерна. Он считает, что музыка рэпера не более чем «хайп» и «возможность засветиться через эпатаж».