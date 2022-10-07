Ёлка, Kambulat и Markul ударились в лирику на фоне СВО: новинки «VK Музыки» Певец Kambulat выпустил лирический альбом, Ёлка в свежем треке спела про старую-новую любовь, а Тося Чайкина и Markul записали клип

Фото: kambulatmusic/vk.com

Kambulat

Исполнитель Kambulat представил альбом «Старый Камбулат: Valencia», Ёлка выпустила романтичный релиз «Полюби эти руки заново», а Тося Чайкина и Markul превратили хит «Стрелы» в клип. Очевидно, что на фоне происходящего в мире и военной спецоперации на Украине российские артисты решили сделать ставку в своих композициях на лирику. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Kambulat: «Старый Камбулат: Valencia»

Певец Kambulat (Камбулат Алибеков) выпустил альбом «Старый Камбулат: Valencia». Это первая большая пластинка исполнителя, который, несмотря на молодость, уже успел обрести в Сети славу «лирического хитописца».

Музыкант получил известность после выхода трека «Томас Шелби» в 2020 году. Трек попал в чарт-100 «ВКонтакте» и держался в топе 120 дней, сумев достичь седьмого места. Популярности певцу добавило сотрудничество с Даной Соколовой, после чего он выступил со своим первым концертом в Москве.

В 2021-м Kambulat представил слушателям новую песню «Душа устала» и выпустил клип на неё в виде mood-видео.

В сентябре 2022-го артист представил трек «Пасмурно», где смиксовал трип-хоп, альтернативный R&B и элементы электронной танцевальной музыки, замаскированные под современный нуар.

Ёлка: «Полюби эти руки заново»

Певица Ёлка выпустила трогательную песню о чувствах, которые трудно забыть. В новом сингле «Заново» она рассказывает о встрече с бывшим возлюбленным, которому предложила начать всё с нуля.

Полюби эти руки заново. А ты, словно песни мамины, — поет Ёлка.

Тося Чайкина и Markul: «Стрелы»

Тося Чайкина и Markul решили записать клип на хит «Стрелы», покоривший отечественные чарты.

Герои мрачного видео живут в бесконечном дне сурка. Они не в силах выбраться ни из него, ни из своих болезненных отношений. Тося появляется в кадре в роли безутешно озлобленного призрака невесты, которую пронзают стрелы. А Марк приятно проводит время на вечеринках в компании дам и друзей.