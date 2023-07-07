«Яндекс.Музыка» будет выявлять контент на чувствительные темы

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«Яндекс.Музыка» совместно с Ассоциацией музыкальной индустрии планирует проверять загружаемый контент на чувствительные темы, говорится в пресс-релизе площадки. Песни будут сначала проверяться при помощи технологий машинного обучения, а затем модераторами. Такая мера направлена в том числе на защиту детей и обеспечение комфорта пользователей.

Наличие контентной политики у музыкальных стриминговых платформ — это распространенная мировая практика. При создании таких рекомендаций важно соблюдать баланс между интересами и комфортом слушателей и возможностью самовыражения артистов, — сказала руководитель «Яндекс.Музыки» Александра Сагалович.

В пресс-релизе отмечается, что контент для взрослых будут маркировать соответствующим значком Explicit. Кроме того, композиции могут быть исключены из рекомендаций или удалены с сервиса. Исполнители, в свою очередь, могут оспорить решение модераторов или изменить контент и снова опубликовать его.

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