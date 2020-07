Вышел посмертный альбом рэпера Pop Smoke

https://static.news.ru/photo/48fce710-bd32-11ea-9982-fa163e074e61_660.jpg Pop Smoke Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звукозаписывающая Victor Victor Worldwide опубликовала посмертный альбом американского музыканта Башара Джексона, известного как рэпер Pop Smoke. Он вышел спустя почти пять месяцев после гибели 20-летнего артиста.

Коллекция треков получила название Shoot for the Stars Aim for the Moon. В альбом вошло 19 композиций, среди которых есть записанные при участии 50 Cent, Quavo и Future.

В марте Кёртис Джексон, известный как рэпер 50 Cent, пообещал, что завершит альбом Pop Smoke. Сейчас 50 Cent числится как исполнительный продюсер релиза.

О гибели Pop Smoke стало известно 19 февраля. Он находился у себя дома в 04:30 утра, когда к нему ворвались двое мужчин в масках и капюшонах и открыли огонь, писал NEWS.ru.