Вышел посмертный альбом рэпера Pop Smoke

Звукозаписывающая Victor Victor Worldwide опубликовала посмертный альбом американского музыканта Башара Джексона, известного как рэпер Pop Smoke. Он вышел спустя почти пять месяцев после гибели 20-летнего артиста.
Коллекция треков получила название Shoot for the Stars Aim for the Moon. В альбом вошло 19 композиций, среди которых есть записанные при участии 50 Cent, Quavo и Future.
В марте Кёртис Джексон, известный как рэпер 50 Cent, пообещал, что завершит альбом Pop Smoke. Сейчас 50 Cent числится как исполнительный продюсер релиза.
О гибели Pop Smoke стало известно 19 февраля. Он находился у себя дома в 04:30 утра, когда к нему ворвались двое мужчин в масках и капюшонах и открыли огонь, писал NEWS.ru.
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