https://static.news.ru/photo/efc9d1bc-532d-11ea-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Pop Smoke Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Башар Джексон, известный как рэпер Pop Smoke, погиб в Голливуде. Его застрелили неизвестные при попытке ограбить его дом.

Преступники в настоящее время не найдены, сообщает TMZ. Pop Smoke находился у себя дома в 4:30 утра, когда нему в дом ворвались двое мужчин в масках и капюшонах.

Они произвели в рэпера несколько выстрелов, после чего скрылись с места преступления. По словам, очевидцев грабители передвигались пешком.

Pop Smoke выпустил свой дебютный альбом, Meet the Woo, в 2019 году, Песня Welcome To The Party с пластинки стала хитом в США.

