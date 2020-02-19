Американский музыкант Башар Джексон, известный как рэпер Pop Smoke, погиб в Голливуде. Его застрелили неизвестные при попытке ограбить его дом.
Преступники в настоящее время не найдены,
Они произвели в рэпера несколько выстрелов, после чего скрылись с места преступления. По словам, очевидцев грабители передвигались пешком.
Pop Smoke выпустил свой дебютный альбом, Meet the Woo, в 2019 году, Песня Welcome To The Party с пластинки стала хитом в США.
Как писал NEWS.ru, американский рэпер Канье Уэст организовал бесплатную раздачу новой модели кроссовок своей марки в родном Чикаго. Обувь в столицу штата Иллинойс доставили на российско-украинских вездеходах «Шерп».
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