Американский музыкант Кёртис Джексон, известный как рэпер 50 Cent, пообещал, что завершит альбом погибшего при ограблении дома Башара Джексона (Pop Smoke).
50 Cent заявил о своём решении в Instagram. Он отметил, что сейчас слушает песни ушедшего из жизни артиста.
Я решил, что возьму на себя роль исполнительного продюсера и закончу альбом за него, — написал артист.
О гибели Pop Smoke стало известно 19 февраля. Он находился у себя дома в 04:30 утра, когда к нему ворвались двое мужчин в масках и капюшонах и открыли огонь, писал NEWS.ru.
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