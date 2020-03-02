https://static.news.ru/photo/81ad21be-5c8f-11ea-af26-fa163e074e61_660.jpg 50 Cent Фото: Efren Landaos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский музыкант Кёртис Джексон, известный как рэпер 50 Cent, пообещал, что завершит альбом погибшего при ограблении дома Башара Джексона (Pop Smoke).

50 Cent заявил о своём решении в Instagram. Он отметил, что сейчас слушает песни ушедшего из жизни артиста.

Я решил, что возьму на себя роль исполнительного продюсера и закончу альбом за него, — написал артист.

О гибели Pop Smoke стало известно 19 февраля. Он находился у себя дома в 04:30 утра, когда к нему ворвались двое мужчин в масках и капюшонах и открыли огонь, писал NEWS.ru.