Военный ансамбль спел о коронавирусе и самоизоляции

https://static.news.ru/photo/ef7c0a3c-7c08-11ea-ab7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ансамбль Песни и Пляски Центрального Военного Округа/vk.com

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа представили видеоклип, посвящённый противостоянию эпидемии коронавируса. Ролик был записан в Екатеринбурге.

Композиция разделена на две части. В первой военнослужащие артисты ансамбля в студии окружного дома офицеров поют о необходимости соблюдать правила самоизоляции и не падать духом в период пандемии. За основу взята композиция Александра Розенбаума.

Во второй части видео гражданские артисты исполняют элементы хореографических композиций, находясь дома на самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что российские музыканты, артисты театра и кино записали совместную песню «Люди в белых халатах». Она стала символом благодарности медицинским работникам, которые борются с эпидемией коронавируса. Клип на композицию появился в социальных сетях.