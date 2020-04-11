Военный ансамбль спел о коронавирусе и самоизоляции

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа представили видеоклип, посвящённый противостоянию эпидемии коронавируса. Ролик был записан в Екатеринбурге.
Композиция разделена на две части. В первой военнослужащие артисты ансамбля в студии окружного дома офицеров поют о необходимости соблюдать правила самоизоляции и не падать духом в период пандемии. За основу взята композиция Александра Розенбаума.
Во второй части видео гражданские артисты исполняют элементы хореографических композиций, находясь дома на самоизоляции.
Ранее NEWS.ru писал, что российские музыканты, артисты театра и кино записали совместную песню «Люди в белых халатах». Она стала символом благодарности медицинским работникам, которые борются с эпидемией коронавируса. Клип на композицию появился в социальных сетях.
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