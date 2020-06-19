«ВКонтакте» проведёт онлайн-выпускной с Тимати и Бастой

Российская социальная сеть «ВКонтакте» проведёт онлайн-выпускной для российских школьников. Праздник пройдёт 27 июня.
В мероприятии примут участие Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’, сообщают организаторы. Зрители смогут пообщаться с музыкантами и принять участие в конкурсах.
На «Основной выпускной» мы пригласили артистов, которых, судя по чарту музыки «ВКонтакте», особенно любят подростки. Надеемся, наш подарок обрадует выпускников — и немного сгладит отсутствие офлайн-праздника, — заместитель исполнительного директора по стратегии и развитию бизнеса соцсети Александр Круглов.
Трансляция мероприятия
Как писал NEWS.ru, на видеохостинге YouTube прошёл выпускной для американских школьников, которые не смогли пойти на прощальные вечеринки из-за пандемии коронавируса. Мероприятие получило название Dear Class of 2020.
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