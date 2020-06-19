«ВКонтакте» проведёт онлайн-выпускной с Тимати и Бастой

https://static.news.ru/photo/2e79fbb0-b22b-11ea-9b21-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская социальная сеть «ВКонтакте» проведёт онлайн-выпускной для российских школьников. Праздник пройдёт 27 июня.

В мероприятии примут участие Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’, сообщают организаторы. Зрители смогут пообщаться с музыкантами и принять участие в конкурсах.

На «Основной выпускной» мы пригласили артистов, которых, судя по чарту музыки «ВКонтакте», особенно любят подростки. Надеемся, наш подарок обрадует выпускников — и немного сгладит отсутствие офлайн-праздника, — заместитель исполнительного директора по стратегии и развитию бизнеса соцсети Александр Круглов.

Трансляция мероприятия начнётся в 18:00 мск в паблике «Официальные страницы». Также её можно будет посмотреть на телеканале МУЗ-ТВ в 19:00. Ведущими шоу выступят Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся.

Как писал NEWS.ru, на видеохостинге YouTube прошёл выпускной для американских школьников, которые не смогли пойти на прощальные вечеринки из-за пандемии коронавируса. Мероприятие получило название Dear Class of 2020.