Бейонсе и Леди Гага поздравили американских выпускников

https://static.news.ru/photo/4f1576c2-a9a4-11ea-ac37-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/beyonce

На видеохостинге YouTube прошёл выпускной для американских школьников, которые не смогли пойти на прощальные вечеринки из-за пандемии коронавируса. Мероприятие получило название Dear Class of 2020.

Напутственные речи произнесли Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Бейонсе, Джастин Тимберлейк, Леди Гага, Мишель и Барак Обама, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, Зендая, Алиша Киз. В музыкальной программе также приняли участие Lizzo, Нью-Йоркской филармонии, Кэти Перри и BTS из Южной Кореи.

Вы достигаете того, что ваши родители, бабушки и дедушки никогда не могли себе представить. Вы — ответ на молитвы поколений, — сказала по время своего поздравления Бейонсе.

Как писал NEWS.ru, американский онколог и биоэтик Иезекииль Эммануэль заявил, что из-за пандемии коронавируса людям не стоит ждать концертов раньше осени 2021 года. При этом он отметил, что мероприятия, рассчитанные на небольшое количество людей, вскоре можно будет снова проводить.