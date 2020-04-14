Медик из США заявил, что концертов не стоит ждать раньше 2021 года

Американский онколог и биоэтик Иезекииль Эммануэль считает, что из-за пандемии коронавируса людям не стоит ждать концертов раньше осени 2021 года.
В разговоре с The New York Times Эммнуэль
Когда люди говорят, что они перенесут конференцию или выпускной вечер на октябрь 2020 года, я не понимаю, почему они думают, что есть какая-то для этого возможность. Мне кажется, такие события вернутся в последнюю очередь. Если рассуждать реалистично, то рассчитывать нужно на осень 2021-го, не раньше, — сказал он.
Отмечается, что такое развитие событий будет иметь массовый эффект на индустрии живой музыки, если речь действительно идёт о 16-месячном запрете на крупные мероприятия.
Как писал NEWS.ru, десятки независимых американских музыкальных групп обратились к правительству США с требованием о выплатах пособий и государственной поддержки, как и обычным рабочим. Артисты опубликовали коллективное открытое письмо, в котором утверждают, что концерты и туры в эпоху стриминговых сервисов — их главный источник дохода.
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