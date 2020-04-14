Медик из США заявил, что концертов не стоит ждать раньше 2021 года

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Американский онколог и биоэтик Иезекииль Эммануэль считает, что из-за пандемии коронавируса людям не стоит ждать концертов раньше осени 2021 года.

В разговоре с The New York Times Эммнуэль отметил , что мероприятия, рассчитанные на небольшое количество людей, вскоре можно будет снова проводить. То же самое касается рабочих мест, которые обеспечивают нахождение работников на дистанции друг от друга.

Когда люди говорят, что они перенесут конференцию или выпускной вечер на октябрь 2020 года, я не понимаю, почему они думают, что есть какая-то для этого возможность. Мне кажется, такие события вернутся в последнюю очередь. Если рассуждать реалистично, то рассчитывать нужно на осень 2021-го, не раньше, — сказал он.

Отмечается, что такое развитие событий будет иметь массовый эффект на индустрии живой музыки, если речь действительно идёт о 16-месячном запрете на крупные мероприятия.

Как писал NEWS.ru, десятки независимых американских музыкальных групп обратились к правительству США с требованием о выплатах пособий и государственной поддержки, как и обычным рабочим. Артисты опубликовали коллективное открытое письмо, в котором утверждают, что концерты и туры в эпоху стриминговых сервисов — их главный источник дохода.