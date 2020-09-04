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Верка Сердючка выпустила альбом впервые за 12 лет

17:57, 04 сентября 2020 11
Верка Сердючка Верка Сердючка Фото: Said Gadzhiev/Global Look Press

Украинский музыкант Андрей Данилко, известный по сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выпустил новый альбом под названием Sexy. Это его первая работа после 12-летнего перерыва.

В мини-релиз вошло четыре песни: Make It Rain Champagne, Swedish Lullaby, Sexy и Disco Kicks.

Sexy — наше посвящение все фанатам «Евровидения» в благодарность за их тепло и поддержку, которые они оказывали нам все эти годы. Мы хотим, чтобы все танцевали и улыбались, несмотря на такое сумасшедшее время. Бокал холодного шампанского ещё никому не вредил!цитирует РИА Новости слова Данилко.

Последний альбом Верки Сердючки, Doremi Doredo, вышел в 2008 году.

Ранее Андрей Данилко встретился на одной из улиц Киева со своим давним знакомым Владимиром Зеленским. Певец и лидер страны начали здороваться с помощью кулаков, писал NEWS.ru.

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