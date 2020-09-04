Верка Сердючка выпустила альбом впервые за 12 лет

Sexy — наше посвящение все фанатам «Евровидения» в благодарность за их тепло и поддержку, которые они оказывали нам все эти годы. Мы хотим, чтобы все танцевали и улыбались, несмотря на такое сумасшедшее время. Бокал холодного шампанского ещё никому не вредил! — цитирует РИА Новости слова Данилко.
Последний альбом Верки Сердючки, Doremi Doredo, вышел в 2008 году.
Ранее Андрей Данилко встретился на одной из улиц Киева со своим давним знакомым Владимиром Зеленским. Певец и лидер страны начали здороваться с помощью кулаков, писал NEWS.ru.