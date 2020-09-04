Верка Сердючка выпустила альбом впервые за 12 лет

Фото: Said Gadzhiev/Global Look Press

Московский музыкальный фестиваль «Боль» обнародовал список артистов, которые выступят в 2021 году. Мероприятие 2020 года пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Хедлайнерами фестиваля назначены Мак ДеМарко, King Krule и BADBADNOTGOOD, сообщили организаторы. Также среди зарубежных артистов числятся Viagra Boys и Beak>, которые должны были отыграть в этом году. Среди российских исполнителей...