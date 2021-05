Вечно молодая Богиня: Шер отмечает 75-летие

В четверг, 20 мая, американской певице и актрисе Шерилин Саркисян, более известной как Шер, исполняется 75 лет. На сцене она выступала более шести десятилетий.

Популярность пришла к певице в 1965 году. Тогда в составе дуэта «Сонни и Шер» она записала с супругом песню «I Got You Babe», которая поднялась на вершину американских и британских чартов.

Шер считается законодательницей моды 1970-х — в течение нескольких лет она была ведущей популярного шоу-варьете «Комедийный час Сонни и Шер» с аудиторией более 30 млн зрителей и шоу-варьете «Шер».

Её синглы, в частности, «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)», «Half-Breed», «Gypsys, Tramps & Thieves» и «Dark Lady» не раз занимали верхние строчки британских и американских чартов. Рок-альбомы Cher, Heart of Stone и Love Hurts сопровождались выходом успешных синглов.

Шер известна своими ролями в театре на Бродвее и в кино в таких фильмах, как «Силквуд», «Маска», «Иствикские Ведьмы» и в других. Она была удостоена премии «Оскар» за роль в картине «Власть луны», которая вышла в 1987 году.

В конце 1990-х Шер вновь добилась успеха на музыкальном поприще, выпустив альбом Believe. Её мировое турне Living Proof: The Farewell Tour (2002-2005 годы) в то время было признано самым коммерчески успешным проектом.

Помимо «Оскара», Шер была удостоена премий «Эмми», «Грэмми», «Золотой глобус», пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и других наград.

О яркой карьере Богини поп-музыки — в фотогалерее NEWS.ru.

