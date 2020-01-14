https://static.news.ru/photo/e1a9d216-36b9-11ea-b458-fa163e074e61_660.jpg Бритни Спирс Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Галерея Sympa в Париже анонсировала выставку картин американской певицы Бритни Спирс.

Посетители смогут увидеть работы Спирс с 18 января. Выставочный центр опубликовал в Instagram одно из полотен артистки.

Сама певица выложила на своей странице видео, на котором она работает над картиной, использованную в качестве анонса выставки.

Экспозиция получила название «Иногда тебе просто нужно играть».

Как писал NEWS.ru, пользователи Twitter массово сообщили, что услышали песню Бритни Спирс Stronger при работе кофемашин.