Галерея Sympa в Париже анонсировала выставку картин американской певицы Бритни Спирс.
Посетители смогут увидеть работы Спирс с 18 января. Выставочный центр
Сама певица выложила на своей странице видео, на котором она работает над картиной, использованную в качестве анонса выставки.
Экспозиция получила название «Иногда тебе просто нужно играть».
Как писал NEWS.ru, пользователи Twitter массово сообщили, что услышали песню Бритни Спирс Stronger при работе кофемашин.
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