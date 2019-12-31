Пользователи Twitter массово сообщили, что услышали песню Бритни Спирс Stronger при работе кофемашин.
Журналисты обратили внимание на ставшую вирусной публикацию пользовательницы Sam. Она прикрепила к посту видео с кофемашиной, а в подписи к ролику указала, что звук устройства похож на песню Бритни Спирс. В комментариях некоторые пользователи признались, что им тоже слышится этот звук.
У меня такая же машина. Каждое утро просыпаюсь под это, — написал владелец кофемашины Originaldoll, слова которого приводит lenta.ru.
Репортеры также обнаружили, чтомногие люди по всему миру и до этого замечали сходство трека с звучанием работы кофемашин.
Ранее NEWS.ru писал, что в новом документальном фильме «Britney Spears: Breaking Point» парикмахер Бритни Спирс Эстер Тогнозз рассказала о дне, когда артистка пришла к ней в салон, чтобы сбрить свои длинные локоны. Женщина попыталась отговорить певицу от этого поступка. Однако как только Тогнозз отвернулась, Бритни взяла машинку и собственноручно начала сбривать себе волосы.