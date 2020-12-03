В Apple Music назвали самых популярных музыкантов России

https://static.news.ru/photo/c0b7e318-3555-11eb-b53f-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Скриптонит Фото: vk.com/scriptonite

Российские рэперы Скриптонит и Моргенштерн, а также певица Zivert вошли в тройку самых популярных музыкантов в РФ в 2020 году по версии Apple Music.

Пользователи платформы в нынешнем году чаще всего слушали хип-хоп. Самым популярным артистом стал рэпер Скриптонит — на протяжении всего 2020 года не было ни одной недели, чтобы его новый альбом не попадал в топ-10 чарта.

В десятку наиболее популярных исполнителей, кроме Скриптонита, Моргенштерна и Zivert, попали также Макс Корж, JONY, Artik & Asti, Егор Крид, Баста, HammAli & Navai и Элджей. Самыми популярными треками 2020 года стали «Комета» JONY, «Любимка» NILETTO и Blinding Lights от канадского певца The Weeknd.

Ранее стриминговый сервис Spotify подвёл музыкальные итоги первого года официальной работы в России. Он был запущен в стране в июле. В российском сегменте сервиса наиболее популярными оказались рэп-исполнители — kizaru, Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. В списке исполнительниц наибольшее количество прослушиваний в РФ набрала Билли Айлиш, опередив Дору и Ариану Гранде.

Представители k-pop являются уверенными лидерами среди групп — в частности, BTS и BLACKPINK. Примечательно, что компанию им неожиданно составили патриархи российского панк-рока «Король и Шут». Рэперы лидируют и списке наиболее популярных треков. Здесь в топе оказались Slava Marlow, kizaru, Моргенштерн и Элджей, а также канадец The Weekend, писал NEWS.ru.