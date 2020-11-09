Ургант намекнул на возращение его музыкального проекта

https://static.news.ru/photo/23b2aa7c-2339-11eb-ab01-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Яндекс.Эфир

Иван Ургант не исключил, что его музыкальный проект Grisha Urgant вновь появится на большой сцене. Телеведущий сделал заявление в шоу LAB в Яндекс.Эфире.

Я надеюсь, что он [Grisha Urgant] появится. У меня много недосказанности в этом смысле. Мне не хватает его концертов, — сказал телеведущий.

Ургант начал свою музыкальную карьеру в конце 90-х. Он выступал под псевдонимом «Внуук». В 1998 году вышел его дебютный альбом «Звезда». В 2011 году уже известный телеведущий возобновил певческую карьеру: под новым псевдонимом Grisha Urgant.

Ранее NEWS.ru писал, что Ургант поддержал футболиста Артёма Дзюбу после публикации в Сети личного видео спортсмена. Он призвал вернуть нападающего в сборную.